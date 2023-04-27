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قتلوا على يد عناصر حركة 23 مارس

العثور على 60 جثة مقيدة بالكونغو

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
العثور على 60 جثة مقيدة بالكونغو
المواطن - فريق التحرير

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عُثر في الكونغو على 60 جثة على الأقل بعدة قرى بإقليم شمال كيفو شرقي البلاد، وأفاد نائب حاكم منطقة بويتو إسحاق كيبيرا، بأنهم قتلوا على مدى أيام بأيدي عناصر حركة 23 مارس.

حركة 23 مارس

ولفت كيبيرا يوم الأربعاء، إلى أن مقيمين من قريتي كاشالي وكازاروهو في إقليم روتشورو قتلوا على مدى عدة أيام على أيدي متمردي الحركة، لافتًا في تصريح لوسائل الإعلام المحلية: “يؤسفنا أن نرى كيف تم ذبح السكان من قبل حركة 23 مارس… تم العثور على أكثر من 60 جثة مقيدة بالناموسيات. تم تقييد آخرين بأكياس”.

من المعروف أن حركة 23 مارس المتمردة، والمكوّنة إلى حد كبير من عرقية التوتسي الكونغولية، برزت إلى الصدارة قبل 10 سنوات عندما استولى مقاتلوها على مدينة غوما.

وكانت الجماعة المتمردة خاملة لما يقرب من عقد من الزمان قبل أن تعاود الظهور منذ أكثر من عام، ويواجه مقاتلوها من قبل المدنيين والجماعات الحقوقية تهمًا بقتل مدنيين واختطاف أشخاص آخرين.

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