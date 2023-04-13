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مقارنة بالسنة السابقة

العجز الأمريكي يزداد بمقدار 430 مليار دولار في 6 شهور

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
العجز الأمريكي يزداد بمقدار 430 مليار دولار في 6 شهور
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أنّ عجز الميزانية الأمريكية ازداد بنسبة 65 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية مقارنة بالسنة السابقة، إذ ارتفع من 668 مليار دولار إلى أكثر من 1,1 تريليون دولار.

تراجع الإيرادات

وأفادت الوزارة بأنّ الإيرادات تراجعت بنسبة ثلاثة بالمائة في فترة عام حتى تاريخه، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 13 بالمائة.

وكانت المبالغ المحصّلة من ضرائب الدخل الفردي أقلّ مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي.

وارتفع الإنفاق على الدفاع الوطني إلى جانب ارتفاع نفقات الرعاية الطبية والمساعدات الطبية.

أكبر خسائر القطاع

وصرح مسؤولو الخزانة في الولايات المتحدة للصحافيين الأربعاء، من بين المصروفات الأخرى هذه السنة 29 مليار دولار في إطار برنامج صندوق تأمين الودائع التابع للمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع “المرتبط بمصرفي سيليكون فالي بنك (إس في بي) وسيغنيتشر بنك Signature Bank”.

وبعد انهيار المصرفين في مارس، تدخلت السلطات الأمريكية لضمان حصول المودعين على أموالهم بعدما خلصت إلى أنّ إفلاسهما سيشكّل خطرًا جسيمًا من عدوى كان من الممكن أن تؤدي إلى انهيار بنوك أخرى.

وشكل انهيار المصرفين أكبر خسائر القطاع منذ الأزمة المالية لعام 2008.

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