العدالة يتفوق على التعاون بهدفين في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي العدالة، الشوط الأول من مباراة التعاون متفوقًا بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د40’ مخادعة من ديجانيتش 🤯🚀
العدالة 2 × 0 التعاون#العدالة_التعاون | #SSC pic.twitter.com/i0ZqohqhCe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023
وسجل اللاعب بيدرو الهدف الأول لفريقه في الثانية الـ20، ثم سجل اللاعب ديفيد تيجانيش الهدف الثاني في الدقيقة الـ40.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
📊 بيدرو يوجينيو لاعب #العدالة يسطر اسمه ضمن أسرع اللاعبين تسجيلًا في الدقائق الأولى
٢٠ ثانية فقط🤯#العدالة_التعاون | #SSC pic.twitter.com/QkhE6R5UlY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023