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ضمن منافسات دوري روشن

العدالة يستهدف الفوز الأول أمام التعاون

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
العدالة يستهدف الفوز الأول أمام التعاون
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة للظهور بشكل مميز أمام نظيره التعاون، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم في دوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم بالجولة الـ24

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد التعاون، عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

العدالة
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

وقبل مباراة اليوم، يحتل أصحاب الأرض المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL

العدالة ضد التعاون

وسبق أن لعب العدالة ضد التعاون 3 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح أصحاب الأرض في تحقيق أي فوز، حيث نجح سكري القصيم في الفوز مرتين، وتعادلا في لقاء واحد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قد نجح في الفوز في مباراة الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدف، بينهم ثنائية للإسباني ألفارو ميدران ليصبح هدفًا لمواجهات الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين.

العدالة والتعاون
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
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