العدالة يهزم التعاون بثنائية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي العدالة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه التعاون بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل اللاعب بيدرو الهدف الأول لفريقه في الثانية الـ20، ثم سجل اللاعب ديفيد تيجانيش الهدف الثاني في الدقيقة الـ40.

3 نقاط ثمينة لـ العدالة

وفي الشوط الثاني، قلص اللاعب سميحان النابت الفارق محرزًا الهدف الأول لـ التعاون، بالدقيقة الـ51.

وأهدر اللاعب الإسباني ألفارو ميدران هدف التعادل لـ سكري القصيم في الدقيقة الـ72 بعدما أهدر ركلة جزاء.

وبعد المباراة أصبح رصيد العدالة 21 نقطة في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد سكري القصيم عند 37 نقطة في المركز السادس.