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قرار مثير للجدل من آبل

العديد من أجهزة آيفون تتوقف عن العمل الشهر المقبل

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
العديد من أجهزة آيفون تتوقف عن العمل الشهر المقبل
المواطن - فريق التحرير

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سيتوقف العديد من أجهزة آيفون عن القيام بأهم الوظائف، الشهر المقبل، وذلك بسبب القرار المثير للجدل الذي اتخذته شركة آبل، بإيقاف تحديث الإصدارات القديمة للهاتف الشهير.

وستختفي تطبيقات حساسة من هواتف آيفون 5 أو النسخ الأقدم، ابتداء من الشهر المقبل، كما سيتم منع الدخول لخدمات الهاتف لكل من لم يحدث إلى نظام تشغيل أبل 12.0 على الأقل.

آيفون 5 يودع Siri

وستفقد الإصدارات القديمة من نظام التشغيل لآبل بعض الميزات الضرورية، بما في ذلك الوصول إلى الخرائط، وتطبيق سيري، ومتجر التطبيقات، والعديد من التطبيقات الحيوية.

وقال حساب Apple tipsterStellaFudge المختص بمنتجات آبل: اعتبارًا من أوائل شهر مايو، سيتوقف الوصول إلى خدمات آبل، باستثناء آي كلاود، على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 11، ومن المحتمل أن تتلقى إشعارًا يطالبك بالتحديث.

العديد من أجهزة آيفون تتوقف عن العمل الشهر المقبل

تحديث النظام

ووفقًا للحساب، إذا لم تتلق إشعارًا يخبرك بتحديث جهاز آيفون الخاص بك، فيمكنك بسهولة تحديث برنامج النظام بنفسك باستخدام تطبيق الإعدادات بجهازك.

ما عليك سوى التوجه إلى الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون، ثم النقر فوق رمز تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى عام، ثم تحديث البرنامج.

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