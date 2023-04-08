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تكرار العمليات العسكرية على إقليم كردستان

العراق يطالب تركيا باعتذار رسمي بعد هجوم السليمانية

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
العراق يطالب تركيا باعتذار رسمي بعد هجوم السليمانية
المواطن - فريق التحرير

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أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، القصف الذي نُسب إلى القوات التركية واستهدف الجمعة مطار السليمانية في كردستان العراق حيث يتحصن، حسب أنقرة، مقاتلون من حزب العمال الكردستاني.

بيان الرئاسة التركية

وقال رشيد في بيان: “تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني، ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته”، مؤكدا “عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية”.

وأضاف: “وفي هذا الصدد نطالب الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية. وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا”.

تحمل المسؤولية

وطالبت رئاسة الجمهورية في العراق، من الحكومة التركية، بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات.

ووقع انفجار، أمس الجمعة، قرب مطار في كردستان العراق تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الأجهزة الأمنية، ووصف مسؤولون من الإقليم العراقي الحدودي مع تركيا ما وقع بأنه هجوم.

إغلاق المجال الجوي

يأتي الحادث الذي وقع قرب مطار السليمانية شمال في سياق متوتر، فقد أغلقت تركيا مجالها الجوي في مطلع أبريل أمام الطائرات القادمة من المطار والمتجهة إليه.

بررت أنقرة الإجراء باتهام المتمردين الأكراد الأتراك من حزب العمال الكردستاني بتكثيف أنشطتهم في المحافظة، مستنكرة اختراق التنظيم الإرهابي للمطار.

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