العرفج: أبشركم جوالي علق بسبب المشاعر الرقمية

مع حلول عيد الفطر المبارك، وتبادل التهاني والتبريكات يحرص البعض على إرسال التهاني الرقمية في رسائل عبر الجوال أو مواقع التواصل.

وفي هذا السياق، علق عامل المعرفة أحمد العرفج على هذه الظاهرة بقوله “أبشركم جوالي علق بسبب المشاعر الرقمية”.

المشاعر الرقمية

وأضاف العرفج، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، العبرة بالكيف وليس بالكم.. ترى البعض يرى أن إرسال رسالة للتهنئة بمثابة عبء ثقيل”.

وتابع العرفج “التكلف والسجع ما له داعي الناس تبغي كلمة حلوة فيها حرارة في العيد”، جميلة الرسائل ولكن “ما أحد يرسلي افضل من أن يرسل رسالة معلبة أو مشاعر رقمية.. أظهروا السرور بمن تحبون .. المشاعر الرقمية لا تؤدي الغرض نريد حرارة في المشاعر”.