العريش استراحة للمزارع الأحسائي واستعادة لذكريات الماضي

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لا تكاد تخلو مزرعة من مزارع محافظة الأحساء من وجود العريش، حيث يستظل به المزارع الأحسائي ويرتبط به ارتباطًا وثيقًا خلال فترة تواجده في الحقل، ولا تزال استخدامات العريش متعددة ومستمرة في أزقة وحواري الأحساء رغم مرور السنين، حيث يلقى اهتمامًا وطلبًا كبيرًا مع التطورات الجديدة.
صناعة #العريش.. تاريخ عريق واستخدامات متعددة لا تزال باقية في حواري وأزقة #الأحساء
عبر:
@beshx59 pic.twitter.com/1zw8O8GGsh
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 12, 2023
ومن جانبه، أوضح صانع العريش عبدالله الدخلان لـ “العربية السعودية” أنه يقوم بصناعة العريش منذ 25 عامًا، حيث يتم من خلالها والتي تتعدد استخداماتها تزيين الأفراح والمجالس من خلال صناعة الأعمدة ووضع السعف لتشكل سقفية، بالإضافة لكونها تشكل إحدى الاستراحات الأساسية للمزارع الأحسائي.
وأضاف الدخلان أنه رغم التطور العمراني، لا يزال الطلب على العريش بسبب رغبة الكثيرين في إحياء الماضي من خلال العرشات والحظرات، مؤكدًا استمراره في هذه الصناعة لإمتاع وإسعاد الآخرين.