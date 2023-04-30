العقوبات تنتظر جماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي

أصبح نادي الترجي التونسي مهددًا بالعقوبات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بسبب أحدث الشغب من جانب جماهيره في مباراة شيبة القبائل الجزائري.

توقف بداية انطلاق الشوط الثاني من مباراة #الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في اياب دور ال8 لابطال افريقيا.#الديربي pic.twitter.com/CZBnMPtaXT — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) April 29, 2023

شغب جماهير الترجي

ولعب الترجي ضد شبيبة القبائل الجزائري بالأمس على ملعب رادس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1\1، ليتأهل الفريق التونسي لنصف النهائي بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.

وشهدت المباراة أحداث شغب كبيرة من جماهير الفريق التونسي بين شوطي المباراة، الأمر الذي تسبب في تأخير انطلاق أحداث الشوط الثاني لمدة 35 دقيقة، ووصل الأمر إلى اشتعال النيران ودخول المطافئ إلى الملعب.

عقوبات منتظرة

ومن المنتظر توقيع عقوبات على الترجي، خاصة أن النادي التونسي سبق وعُوقب بالحرمان من جمهوره في 4 مباريات منهم مواجهتان مع إيقاف التنفيذ، على أن يتم تطبيقها في حالة تكرار أحداث الشغب خلال عامين من توقيع العقوبة.

وكان كاف قد عاقب جماهير الترجي بعد أحداث الشغب خلال مواجهة الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 19 يوليو 2021، بعدما تسبب مشجعوه في تأخر انطلاق اللقاء لمدة ساعة.

وتكررت أحداث الشغب لجماهيره خلال مواجهة النجم الساحلي في النسخة الماضية من البطولة خلال شهر مارس 2022، وقرر كاف آنذاك تطبيق عقوبة الحرمان والتي أوقف تنفيذها في عقوبات لقاء الفريق والأهلي المصري.

وستكون العقوبات الجديدة في حالة صدورها منفصلة عن العقوبات السابقة، ويُنتظر أن تكون مغلظة، وذلك بناء على تقرير الحكم، وسط توقعات بغياب الجماهير عن مواجهة الترجي والأهلي المصري في نصف نهائي النسخة الحالية.