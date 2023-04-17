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أكد أن الحساب الفلكي قطعي

العلاقة بين تقويم أم القرى وموعد عيد الفطر

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٩ مساءً
العلاقة بين تقويم أم القرى وموعد عيد الفطر
المواطن - فريق التحرير

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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند عن بعض القواعد عن الحديث عن موعد يوم العيد، وذلك مع التكهنات التي تقول إنه سيكون السبت المقبل لاستحالة رؤية الهلال الخميس.

موعد عيد الفطر 2023

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “عندما يكون الشهر مكتملًا (30 يومًا) في تقويم أم القرى، فإننا نعلم مسبقًا بوقت دخول الشهر وخروجه 100%، ونجزم أنه فعلاً 30 يومًا؛ لأن الحساب الفلكي قطعي”.

وأضاف “عندما يكون الشهر ناقصًا (29 يومًا) في تقويم أم القرى، كما في رمضان الحالي، فلا أحد يعلم على وجه اليقين بأن الشهر فعلاً سيكون 29 يومًا أو 30 يومًا، إذ إن الحسابات الفلكية القطعية في تقويم أم القرى والتي تشترط لدخول الشهر حدوث الاقتران وولادة الهلال، وغروبه بُعد غروب الشمس يوم 29 من الشهر فهذه الشروط لا تعني بالضرورة أن الشهر ناقص، إذ في هذه الحالة (حالة نقصان الشهر) تُفعل عملية الترائي الميدانية”.

وتابع “فإن شوهد الهلال فقد تطابق الحساب الفلكي مع الرؤية الشرعية، فيكون الشهر ناقصًا، وإن لم يشاهد بسبب السحب، أو الغبار أو نحو ذلك فإن الشهر يُتمم شرعًا فيكون 30 يومًا”.

الرؤية الميدانية

ولفت “وعليه لا يمكن لأحد أن يجزم 100% أن شهر رمضان 1444هـ سيكون 29 يومًا أو 30 .. حتى الدقائق الأولى من غروب شمس يوم 29 رمضان حيث نتيجة الرؤية الميدانية تكشف لنا موعد يوم العيد”.

وأشار إلى أن من يصرح بأن رمضان 29 يومًا فهو يتكئ على الحساب الفلكي لا الرؤية الشرعية، وقد يتطابقان كما حدث ذلك مرات عديدة، وقد لا يتطابقان كما حصل أيضًا في مرات عديدة، لافتًا “يبقى علم تحديد يوم العيد معلقًا بين يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ويوم السبت 22 أبريل حتى وقت غروب الشمس من يوم 29 رمضان 1444”.

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