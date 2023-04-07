العليمي يجدد التزام المجلس بإحياء السلام واستعادة مؤسسات الدولة

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أكد الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تمسك المجلس والحكومة بأهداف وتطلعات الشعب اليمني، في إنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة مؤسسات الدولة سلمًا، أو حربًا.
وأفاد الرئيس اليمني في سلسلة تغريدات، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، بأن المجلس الرئاسي خضع لاختبارات صعبة، وها هو اليوم أكثر تماسكًا، وتمسكًا بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، وحسن الجوار.
وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهرًا، ليعطي مثالًا فريدًا في الانحياز لمصالح الناس، والتخفيف من معاناتهم بما في ذلك فتح ميناء الحديدة، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء، وتعهده بدفع المرتبات في عموم البلاد، قبل أن تختار الميليشيات الحوثية التصعيد وإغلاق باب الأمل الذي نعود الآن لإحيائه بدعم من الأشقاء والأصدقاء.
وأعرب الرئيس باسمه وأعضاء المجلس عن عظيم شكره لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وباقي دول مجلس التعاون، والأشقاء العرب، والمجتمع الدولي على التضامن والدعم الذي حظي به مجلس القيادة الرئاسي، مجددًا التزام المجلس بالعمل معًا من أجل صناعة السلام المستدام، والمستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني.