العيدية والهدايا فرحة الأطفال صبحية عيد الفطر فرار 20 ألف سوداني لتشاد خطيب المسجد النبوي: العيد موسم تجديد العهد بالألفة وغرس قيمها وتعزيز مكانتها ابن حميد من المسجد الحرام: العيد مناسبة كريمة لتصافي القلوب ومصالحة النفوس محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بعيد الفطر ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: ماكر وعديم الرحمة محمد بن سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام 2.259 مليار دولار حجم ثروة الملك تشارلز الثالث الملك سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام الملك سلمان مغردًا: أعاد الله علينا العيد وبلادنا وأمتنا والعالم أجمع بخير
يشكل مبلغ “العيدية وهدايا العيد” التي تقدم في صبيحة العيد مصدر بهجة وسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الفطر المبارك بكل شغف وهم متأنقون بملابسهم الجديدة، مكتسبين عادة الفرح بالعيد السعيد من والديهم في تعويدهم على آداب العيد التي حثنا عليها ديننا الإسلامي.
وتأتي “العيدية” بعد صلاة العيد التي تشكل للأطفال قيمة يفرحون بها وذلك من خلال زيارة الأقارب والجيران وتقديم التهاني والتبريكات ليحصلوا على مبلغ “العيدية” وهدايا العيد السعيد.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك وهم يجمعون مبلغ “العيدية” لشراء ما يتمنونه، وكذلك هدايا العيد.
وتحرص العوائل بمنطقة جازان على تجهيز العيديات أو هدايا العيد “العيدية” وتغليفها بعلب أنيقة وجذابة مزينة وذلك في ليلة العيد لتقديمها للأطفال في صبيحة العيد، وهي إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال وسبباً رئيساً لإشباع أرواحهم المليئة بالفرح والحب.