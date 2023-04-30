Icon

ضبط 129 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon السعودية تجلي 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 دولة من السودان Icon تأجيل مباراة ضمك والهلال إلى 19 مايو Icon طائرة القوات الجوية السعودية تجلي 45 مواطنًا من السودان Icon صحفي يعثر على جثة صديقه بالصدفة في شوارع السودان Icon ضبط 9 مخالفين يمنيين حاولوا تهريب القات بجازان Icon التشكيل المثالي للجولة الـ24 من دوري روشن Icon باكستاني في قبضة الأمن لترويجه الشبو بالدمام Icon انتعاش سوق مبيعات الهواتف المجددة عالميًا Icon تصويت عربي على استمرار السعودية رئيسًا للجنة الأرصاد الجوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مناسبة تجاوزت قيود اليوم الواحد

العيد يسكن المتحف الوطني

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
العيد يسكن المتحف الوطني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لتبقى اللحظة في الذاكرة زاهية وقريبة من التنبه، ومن أجل أن تمتد البهجة وتتبارك الضحكة؛ ابتكر المتحف الوطني فعاليات جاذبة وإبداعية طوال أيام عيد الفطر المبارك؛ مقدماً عروضاً فنية وموسيقية يرافقها أنشطة تفاعلية، وركناً للتصوير، وعربات للأطعمة والمشروبات؛ محققاً أسلوباً تتناغم فيه المعرفة والثقافة بالترفيه والمتعة، وفرصة لتقاسم البهجة والشعور مع دائرة أوسع من المشاركين والمتفاعلين.

وتسابق الزوار للاستماع والانغماس في الكلمة واللحن عبر تسع أغنيات كورالية قدمتها الفرقة الموسيقية، وهي: “حياك بالعيد، وعيدي مبارك، ومن العايدين، ووطني الحبيب، ونجد، وظالم ولكن، وروحي تحبك، وكل مانسنس، وأبعاد كنتم ولا قريبين”، والتي ترتبط بالذهن، وتمس الوجدان من خلال حضورها العاطفي -وتناولها للمكان والمشاعر والترقب واللقاء والعتاب والوداع- لتكوّن مسرحية مكتملة الفصول.

احتفالات عيد الفطر

كما تجسدت الفرحة في العروض الفنية الأدائية، عبر العرضة السعودية والسامري والعرضة الدوسرية، متكفلة بأخذ الزوار في جولة حسية في عمق التنوع والثراء المناطقي للمملكة، والتي كانت بمثابة لقطات في ذاكرة التنقل بين الماضي والحاضر، تجسدت عبر الأنشطة التفاعلية التي تمثلت في الطفو في حوامة العيد، وألبوم البهجة في أركان التصوير، والتذوق والنكهات في عربات الأطعمة والقهوة السعودية والمشروبات.

مناسبة تجاوزت قيود اليوم الواحد؛ لتستمر عبر الزمن، وتستقر في الأذهان، وتنعكس على اتساع الشعور والتواصل والتزود من طاقة البهجة والسعادة، ولتكون بذلك فعالية “فرحة العيد” من تنظيم وزارة الثقافة تجسيداً وتحقيقاً لأحد أهداف الوزارة في تحويل الثقافة إلى نمط للحياة من خلال مشاركة المجتمع باحتفالات عيد الفطر المبارك بكافة فئاته؛ في قالب تراثي ثقافي معرفي يتميز بالأصالة والمعاصرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية
السعودية اليوم

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين...

السعودية اليوم
ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان
أخبار أمنية

ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان

أخبار أمنية
كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر لظهور وانتشار المحتوى
تكنولوجيا

كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر...

تكنولوجيا
محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية مميزة
السعودية اليوم

محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية...

السعودية اليوم
الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال أرباح
السوق

بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال...

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية

الرياضة