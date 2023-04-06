Icon

الزكاة تدعو الأفراد لإخراج زكاتهم عبر تطبيق زكاتي Icon العيش في المدن لـ 3 سنوات يهدد بمرض قاتل Icon أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن Icon الشيخ العيسى: حقوق المرأة ركيزة أساسية في التشريع الإسلامي Icon ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ Icon برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني Icon التعليم تعلن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية Icon قصف صاروخي من لبنان والرد بمدفعية إسرائيلية Icon منفذ جديدة عرعر الحدودي يتأهب لافتتاح صالة الحجاج الجديدة Icon البرهان عازم على استكمال العملية السياسية رغم تأجيل الاتفاق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
بسبب تلوث الهواء

العيش في المدن لـ 3 سنوات يهدد بمرض قاتل

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
العيش في المدن لـ 3 سنوات يهدد بمرض قاتل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اكتشف مجموعة من الباحثين خلال بحثهم أن العيش في المدن لمدة 3 سنوات يمكن أن تؤدي للإصابة بسرطان الرئة القاتل بسبب تلوث الهواء.

ويرى الباحثون أن النتائج المذهلة التي توصلوا إليها يمكن أن تمهد الطريق لإنتاج حبوب يتناولها سكان المدن لتقليل فرص الإصابة بالمرض الفتاك، بحسب ما أفادت “سكاي نيوز”.

نتائج الدراسة

ووجدت الدراسة أن التعرض لبعض الملوثات لمدة ثلاث سنوات فقط يمكن أن يؤدي إلى تحول الخلايا السرطانية الخاملة إلى أورام في الرئتين.

وقال البروفيسور تشارلز سوانتون، من معهد فرانسيس كريك، إن النتائج يمكن أن تؤدي إلى تطوير عقاقير جديدة لمنع حدوث ذلك داخل الجسم.

وأضاف: “الآلية التي حددناها يمكن أن تساعدنا في نهاية المطاف على إيجاد طرق أفضل للوقاية من سرطان الرئة وعلاجه لدى غير المدخنين، قرص واحد يحد من ذاك الخطر، أعتقد أن هناك أملًا في المستقبل، هذا هو الطموح ولكن بالطبع نحن على الأرجح بعد 10 أو 20 سنة من ذلك”.

سرطان الرئة

يعد هو أكبر قاتل للسرطان في المملكة المتحدة، ويؤدي إلى أكثر من 35000 حالة وفاة سنويا، فيما يصاب به حوالي 6000 بريطاني ممن لم يدخنوا مطلقًا بسرطان الرئة سنويا، وهو ما يمثل حوالي 10 بالمئة من جميع الحالات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم...

أخبار أمنية
إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

أخبار أمنية
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن
السعودية اليوم

اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر...

السعودية اليوم
سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا
السعودية اليوم

سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند
الرياضة

بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

الرياضة
استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره
غرائب

استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره

غرائب
دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
السعودية اليوم

دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد...

السعودية اليوم