العيش في المدن لـ 3 سنوات يهدد بمرض قاتل

اكتشف مجموعة من الباحثين خلال بحثهم أن العيش في المدن لمدة 3 سنوات يمكن أن تؤدي للإصابة بسرطان الرئة القاتل بسبب تلوث الهواء.

ويرى الباحثون أن النتائج المذهلة التي توصلوا إليها يمكن أن تمهد الطريق لإنتاج حبوب يتناولها سكان المدن لتقليل فرص الإصابة بالمرض الفتاك، بحسب ما أفادت “سكاي نيوز”.

نتائج الدراسة

ووجدت الدراسة أن التعرض لبعض الملوثات لمدة ثلاث سنوات فقط يمكن أن يؤدي إلى تحول الخلايا السرطانية الخاملة إلى أورام في الرئتين.

وقال البروفيسور تشارلز سوانتون، من معهد فرانسيس كريك، إن النتائج يمكن أن تؤدي إلى تطوير عقاقير جديدة لمنع حدوث ذلك داخل الجسم.

وأضاف: “الآلية التي حددناها يمكن أن تساعدنا في نهاية المطاف على إيجاد طرق أفضل للوقاية من سرطان الرئة وعلاجه لدى غير المدخنين، قرص واحد يحد من ذاك الخطر، أعتقد أن هناك أملًا في المستقبل، هذا هو الطموح ولكن بالطبع نحن على الأرجح بعد 10 أو 20 سنة من ذلك”.

سرطان الرئة

يعد هو أكبر قاتل للسرطان في المملكة المتحدة، ويؤدي إلى أكثر من 35000 حالة وفاة سنويا، فيما يصاب به حوالي 6000 بريطاني ممن لم يدخنوا مطلقًا بسرطان الرئة سنويا، وهو ما يمثل حوالي 10 بالمئة من جميع الحالات.