الغذاء والدواء : تأكدوا من وجود عامل الحماية SPF15 فأكثر في واقي الشمس

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن استخدام واقي الشمس بالطريقة السليمة يحمي البشرة من أشعة الشمس، مشددة على ضرورة التأكد من وجود عامل الحماية SPF15 فأكثر حسب طبيعة الجلد للحفاظ عليه من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.
وعن الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس، قالت الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عنها، إنه يفضل وضع واقيات الشمس قبل 30 دقيقة من التعرض للشمس وتكرار وضع واقي الشمس كل ساعتين آو أقل (بعد السباحة أو التعرق الشديد حتى عند استخدام واقيات شمس ذات خاصية مقاومة للماء).
كما أشارت إلى ضرورة أن تغطي واقيات الشمس جميع أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس مع تجنب ملامسة العين، فضلًا عن استخدام منتج يكون عامل الحماية (spf) فيه 15 أو أكثر، حسب طبيعة الجلد.
ولفتت إلى أن عامل الحماية من أشعة الشمس (spf) يدل على مدى حماية واقي الشمس للجلد من تأثير الأشعة الفوق بنفسجية بنوعيها، كلما زاد رقم معامل الحماية، كلما زادت حماية الجلد من أضرار هذه الأشعة.