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من خلال 6499 زيارة للمنشآت الغذائية

الغذاء والدواء ترصد 192 مخالفة خلال شهر مارس

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
الغذاء والدواء ترصد 192 مخالفة خلال شهر مارس
المواطن - فريق التحرير

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رصدت هيئة الغذاء والدواء 192 مخالفة عبر زياراتها التفتيشية التي بلغت 6499 زيارة في شهر مارس، حيث أغلَقت عدة منشآت للغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

إغلاق 24 منشأة

وأوضحت الهيئة عبر إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها نفّذت 354 زيارة لمنشآت غذائية، و 568 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و 2358 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت  24  منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص، كما جرى إيقاف خطَيْ إنتاج، وإتلاف  24.055  كجم.

جولات رصد

ونفّذت الهيئة 1035 جولة رصد وتقصٍ للتحرّي عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات، مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغ خلال شهر مارس  44.139 إرسالية، فيما تمّ رفض 376 إرسالية.

الإبلاغ

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

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