الغذاء والدواء ترصد 192 مخالفة خلال شهر مارس

60 مبخرة لتطييب أجواء المسجد الحرام في رمضان الموافقة على طلب “أماك” زيادة رأسمالها إلى 900 مليون ريال قوات 30 دولة تشارك في تتويج الملك تشارلز ثقة اليمنيين في المملكة تدفع بقرب انتهاء الحرب أرامكو: نقل 4% من الأسهم لـ سنابل لن يؤثر على توزيعات الأرباح المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن فتح باب القبول للثانوية ظاهرة فلكية نادرة تصاحب رؤية هلال عيد الفطر ضعف نسبة تأييد بايدن في الانتخابات الرئاسية 2024 غرق مركبات في تجمعات لمياه الأمطار في حائل مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني
رصدت هيئة الغذاء والدواء 192 مخالفة عبر زياراتها التفتيشية التي بلغت 6499 زيارة في شهر مارس، حيث أغلَقت عدة منشآت للغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
وأوضحت الهيئة عبر إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها نفّذت 354 زيارة لمنشآت غذائية، و 568 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و 2358 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت 24 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص، كما جرى إيقاف خطَيْ إنتاج، وإتلاف 24.055 كجم.
ونفّذت الهيئة 1035 جولة رصد وتقصٍ للتحرّي عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات، مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغ خلال شهر مارس 44.139 إرسالية، فيما تمّ رفض 376 إرسالية.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.