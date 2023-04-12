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الغذاء والدواء: لا علاقة بين استخدام مكعبات مرقة الدجاج والسرطان

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
الغذاء والدواء: لا علاقة بين استخدام مكعبات مرقة الدجاج والسرطان
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، أنه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقة مكعبات مرقة الدجاج بالإصابة بمرض السرطان.

مسموح باستخدامها

وقالت الهيئة في إنفوجراف صادر عنها “يعتبر أحادي جلوتامات الصوديوم المكون الرئيسي لمكعبات مرقة الدجاج من المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق اللائحة الفنية السعودية رقم ((SFDA.FD 2500.

ولفتت إلى أنه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقة هذه المكعبات بالإصابة بالسرطان.

وأوضحت أن مكعبات مرق الدجاج من معززات النكهة عالية المحتوى من الملح، لذا ينصح بالتقليل من استخدامها.

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