الغذاء والدواء: مشروب قمر الدين يؤثر على مرضى السكر

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة أن تناول مشروب قمر الدين يمكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات لمرضى السكري، كما أنه يزيد من نسبة الكوليسترول بالدم.
وأوضحت هيئة الغذاء، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه عادة يتم تحضير مشروب قمر الدين بكميات عالية من السكر مما قد يؤثر على مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، لكن لم يثبت علميًّا أن تناول هذا المشروب له تأثير على نسبة الكوليسترول في الدم.
ونصحت هيئة الغذاء بالتقليل من تناول هذه المشروبات، والتي يمكن تحضيرها منزليًّا بطريقة صحية أكثر باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل.