Icon

توقعات باستمرار الأمطار خلال أيام عيد الفطر Icon تراجع أسعار النفط وسط توقعات رفع الفائدة Icon المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الغد Icon السيول تداهم سوق الإبل في الدوادمي Icon مشاهد مروعة لأسوأ حادث حريق في مستشفيات بكين Icon تحذير لأهالي مكة والرياض: أمطار وعواصف حتى المساء Icon خطة برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي Icon السفارة الأمريكية في الرياض : زيادة رسوم تأشيرة الدخول Icon نتفليكس تتراجع عن خطط منع مشاركة كلمات المرور Icon مزارع عاشق لـ الورد المديني يحلم بوصوله للعالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. محاسب زبائن.
  2. مقدم طعام.
  3. مدير مالي.
  4. مدير مشتريات.
  5. أخصائي مشتريات.
  6. مدير الحوكمة.
  7. أخصائي موارد بشرية.
  8. مسوق رقمي.
  9. محاسب عام.
  10. مهندس اتصالات.
  11. سائق نقل خفيف.
  12. أخصائي مبيعات.
  13. مهندس.
  14. كاشير/بائع.
  15. محاسبة.
  16. سكرتيرة

طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء
السعودية اليوم

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء

السعودية اليوم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد
العالم

البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد

العالم
حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين
العالم

حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين

العالم
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت عليها
العالم

كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت...

العالم
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف للجنسين
حصاد اليوم

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات الاجتماعية الجديد
السعودية اليوم

محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات...

السعودية اليوم