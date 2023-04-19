الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: محاسب زبائن. مقدم طعام. مدير مالي. مدير مشتريات. أخصائي مشتريات. مدير الحوكمة. أخصائي موارد بشرية. مسوق رقمي. محاسب عام. مهندس اتصالات. سائق نقل خفيف. أخصائي مبيعات. مهندس. كاشير/بائع. محاسبة. سكرتيرة طريقة التقديم: أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).