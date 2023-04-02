الغنيم يكشف سبب استقالته من رئاسة STC قبل إكماله سنة بمنصبه

تحدث الدكتور خالد الغنيم، رئيس شركة الاتصالات السعودية سابقاً، عن كواليس استقالته السريعة من رئاسة STC قبل أن يُكمل سنة في منصبه.

وقال الغنيم، خلال لقائه ببرنامج “الليوان”، إن قرار الاستقالة من STC كان مفاجئاً حين كان في أمريكا أرسل بريداً إليكترونياً يبلغ فيه الإدارة بالرحيل.

سبب الاستقالة المفاجئة

وتابع الغنيم أنه بنى جسور تواصل مع الموظفين وكان شعاره العميل أولا والموظفين أولا، ويعمل على آلية لدعم الموظف وإشعاره أن الإدارة معه وتدعمه.

وكشف الغنيم عن سبب الاستقالة موضحاً أنها بسبب اختلاف في الأولويات ووجهات النظر مع رئيس مجلس الإدارة فوصل لقناعة بأنه لا بد من رحيل أحدهما لعدم تضرر الشركة.