Icon

سعود بن نايف يقلِّد قائد قوة أمن المنشآت بالشرقية رتبة لواء Icon غرفة الأحساء تعلن عن 34 وظيفة لمختلف المؤهلات Icon 6 أسباب لبرود وتشوه العلاقات بين الناس Icon سي إن إن: يجب أن تستمع القيادة الأمريكية لنصيحة ريما بنت بندر Icon ضبط شاحنة مُحملة بـ 250 كجم لحوم فاسدة في العاصمة المقدسة Icon سبب غضب مدرب يوفنتوس في مواجهة فيرونا Icon اعتدال وتليجرام يزيلان 6 ملايين محتوى متطرف لـ 3 تنظيمات إرهابية Icon نادي الهلال يخطف صدارة تاريخية من الاتحاد Icon سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 مرة Icon تعيين أكثر من 25 ألف إمام ومؤذن بنظام العقود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
اختلاف في الأولويات ووجهات النظر مع رئيس مجلس الإدارة

الغنيم يكشف سبب استقالته من رئاسة STC قبل إكماله سنة بمنصبه

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
الغنيم يكشف سبب استقالته من رئاسة STC قبل إكماله سنة بمنصبه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحدث الدكتور خالد الغنيم، رئيس شركة الاتصالات السعودية سابقاً، عن كواليس استقالته السريعة من رئاسة STC قبل أن يُكمل سنة في منصبه.

وقال الغنيم، خلال لقائه ببرنامج “الليوان”، إن قرار الاستقالة من STC كان مفاجئاً حين كان في أمريكا أرسل بريداً إليكترونياً يبلغ فيه الإدارة بالرحيل.

سبب الاستقالة المفاجئة

وتابع الغنيم أنه بنى جسور تواصل مع الموظفين وكان شعاره العميل أولا والموظفين أولا، ويعمل على آلية لدعم الموظف وإشعاره أن الإدارة معه وتدعمه.

وكشف الغنيم عن سبب الاستقالة موضحاً أنها بسبب اختلاف في الأولويات ووجهات النظر مع رئيس مجلس الإدارة فوصل لقناعة بأنه لا بد من رحيل أحدهما لعدم تضرر الشركة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7 إصابات
العالم

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7...

العالم
ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25 ألفًا من محبيه
مشاهير

ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25...

مشاهير
أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن
الرياضة

أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن

الرياضة
رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن
الرياضة

رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن

الرياضة
بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان
الرياضة

بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان

الرياضة
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين
حصاد اليوم

وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين

حصاد اليوم