الغنيم يكشف سبب استقالته من رئاسة STC قبل إكماله سنة بمنصبه

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تحدث الدكتور خالد الغنيم، رئيس شركة الاتصالات السعودية سابقاً، عن كواليس استقالته السريعة من رئاسة STC قبل أن يُكمل سنة في منصبه.
#كاريكاتير_الليوان…
د.خالد الغنيم يكشف كواليس استقالته من رئاسة STC قبل أن يُكمل سنة في منصبه #خالد_الغنيم_في_ليوان_المديفر@almodifer@jabertoon pic.twitter.com/9lLvVeuMhP
— الليوان (@almodifershow) April 1, 2023
وقال الغنيم، خلال لقائه ببرنامج “الليوان”، إن قرار الاستقالة من STC كان مفاجئاً حين كان في أمريكا أرسل بريداً إليكترونياً يبلغ فيه الإدارة بالرحيل.
وتابع الغنيم أنه بنى جسور تواصل مع الموظفين وكان شعاره العميل أولا والموظفين أولا، ويعمل على آلية لدعم الموظف وإشعاره أن الإدارة معه وتدعمه.
وكشف الغنيم عن سبب الاستقالة موضحاً أنها بسبب اختلاف في الأولويات ووجهات النظر مع رئيس مجلس الإدارة فوصل لقناعة بأنه لا بد من رحيل أحدهما لعدم تضرر الشركة.