الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة

قلل الدكتور خالد الغنيم رئيس شركة الاتصالات السعودية سابقًا، من المخاوف العالمية بشأن إمكانية أن يقضي ChatGPT الجديد على بعض الوظائف خاصة الفنية.

تقليل الوظائف

وقال الغنيم خلال استضافته في برنامج “الليوان” مع الإعلامي عبدالله المديفر الذي يذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن ChatGPT يقلل من أهمية بعض الوظائف، لكن يخلق في الوقت نفسه وظائف جديدة لم نفكر فيها.

واستشهد بأن الثورة الصناعية قللت من عمل النجار التقليدي والحرف التقليدية، لكنها أنتجت وظائف أخرى، فضلًا عن زيادة إنتاجية النجار والحداد، والثورة الزراعية نفس الشيء لم تقض على المزارعين بل رفعت إنتاجيتهم.

هلوسة شات GPT

كما أعطى مثالًا على عدم مصداقية المعلومات التي يقدمها “ChatGPT”، حيث تسمى بـ”هلوسة شات GPT”، فعند الطلب منه كتابة ورقة علمية عن موضوع ما، فيكتب أسماء المؤلفين بشكل صحيح لكن المراجع يؤلفها من نفسه.

هلوسة "شات جي بي تي"..

د.خالد الغنيم يعطي مثال على عدم مصداقية المعلومات التي يقدمها "شات جي بي تي"#خالد_الغنيم_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/5MzWVXHzi6 — الليوان (@almodifershow) April 1, 2023

ولفت إلى أن ChatGPT يعد نموذجًا للتنبؤ بالكلمة لكنه ليس موقع “جوجل” الذي يعطي المراجع والمصادر الخاصة بالبحث.