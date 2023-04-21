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الغيبوبة الجماعية تعود مع أول أيام عيد الفطر

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
الغيبوبة الجماعية تعود مع أول أيام عيد الفطر
المواطن - فريق التحرير

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عاد وسم “الغيبوبة الجماعية” للظهور وتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولًا اليوم الجمعة، مع حلول عيد الفطر المبارك، وهو الوسم الذي يطلقه مواطنون على حالة النعاس والإرهاق التي تصاحبهم في هذا اليوم المبارك بسبب السهر والنوم بعد صلاة عيد الفطر.

نعاس

وانصبت غالبية التعليقات عبر وسم “الغيبوبة الجماعية” بموقع تويتر، في إطار فكاهي، حيث العشرات من المغردين عن الشعور بحالة النعاس والتعب والإرهاق، حيث علقت ياسمين بقولها: “ونلبس بجامة العيد وأحلامنا سعيدة”.

وغرد تركي بقوله: “بدأ العد التنازلي لـ أحلى نومة”، وعلق آخر بقوله: “إذ قمت من الغيبوبة ما تدري مغرب ولا عصر”.

تعليقات طريفة

وتصدر وسم الغيبوبة الجماعية تويتر في الساعات الأولى من صباح اليوم ونشر المغردون صورًا ومقاطع فيديو حول النوم أول أيام العيد والحيرة التي يقع فيها البعض بشأن الخلود إلى النوم أو مواصلة السهر حتى المساء أو تأخير النوم إلى ما بعد صلاة العصر.

وتميزت التعليقات في الوسم بالطرافة والمرح حيث كانت في الغالب تشير إلى عدم إمكانية مقاومة النوم مهما حاول الشخص جاهدًا أن يقاوم.

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