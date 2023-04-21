الغيبوبة الجماعية تعود مع أول أيام عيد الفطر الطائف تعانق فرحة العيد بالرقصات والفنون الشعبية تكوين ركامي ممطر شمال القصيم يتحرّك شمالًا فرحة رجال أمن عقب انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن إيلون ماسك يخسر 13 مليار دولار في يوم واحد خشرة العيد في حائل عادة قديمة وذكرى حاضرة خطيب المسجد النبوي عن صيام ست من شوال: أجر وثواب عظيم إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة: اهنأوا وابتهجوا بعيدكم الصين تطور سلاحًا سيبرانيًّا يسيطر على الأقمار الاصطناعية أمطار غزيرة وبرد على جازان حتى العاشرة
عاد وسم “الغيبوبة الجماعية” للظهور وتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولًا اليوم الجمعة، مع حلول عيد الفطر المبارك، وهو الوسم الذي يطلقه مواطنون على حالة النعاس والإرهاق التي تصاحبهم في هذا اليوم المبارك بسبب السهر والنوم بعد صلاة عيد الفطر.
وانصبت غالبية التعليقات عبر وسم “الغيبوبة الجماعية” بموقع تويتر، في إطار فكاهي، حيث العشرات من المغردين عن الشعور بحالة النعاس والتعب والإرهاق، حيث علقت ياسمين بقولها: “ونلبس بجامة العيد وأحلامنا سعيدة”.
وغرد تركي بقوله: “بدأ العد التنازلي لـ أحلى نومة”، وعلق آخر بقوله: “إذ قمت من الغيبوبة ما تدري مغرب ولا عصر”.
وتصدر وسم الغيبوبة الجماعية تويتر في الساعات الأولى من صباح اليوم ونشر المغردون صورًا ومقاطع فيديو حول النوم أول أيام العيد والحيرة التي يقع فيها البعض بشأن الخلود إلى النوم أو مواصلة السهر حتى المساء أو تأخير النوم إلى ما بعد صلاة العصر.
وتميزت التعليقات في الوسم بالطرافة والمرح حيث كانت في الغالب تشير إلى عدم إمكانية مقاومة النوم مهما حاول الشخص جاهدًا أن يقاوم.