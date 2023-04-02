الفائز بجائزة نوبل للسلام موهان: السعودية الدولة الأكثر تأثيرًا بالمنطقة

أشاد نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2021 والحاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2007 الدكتور موهان موناسينجي بسياسة المملكة التي تقف على مسافة واحدة مع جميع الأقطار الدولية وتنخرط في محادثات مثمرة تعود بالاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي على منطقة الشرق الأوسط باعتبارها الدولة الأكثر تأثيرا فيها.

السياسة السعودية

وقال موهان في تصريح خاص – لوكالة الأنباء السعودية – على هامش مشاركته في قمة الأولوية في ميامي : إن المملكة باتت تتعامل مع كل الأقطار الدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين بحكم مكانتها في الشرق الأوسط على مسافة واحدة بما يحقق مصالحها ومصالح الأطراف الأخرى، مشيدا بما تتمتع به القيادة السعودية التي كانت خلف ما تحقق، منها الاتفاقية التي أعلنت عنها مؤخرا مع إيران مما ينعكس على مصلحة منطقة الشرق الأوسط أمنيًا واقتصاديًا وعلى مختلف الأصعدة .

الاستقرار السياسي والاقتصادي

وأضاف: كما يعلم الجميع فإن المملكة لديها مشروع اقتصادي طموح وكبير، وحتى يتحقق ذلك في أي دولة فالأساس هو القرار السياسي الفعال والاستقرار الاجتماعي، وهما ما تتمتع به السعودية، فضلًا عن قدراتها البشرية والتقدم التقني الكبير الذي حققته .