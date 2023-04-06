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ضمن منافسات الدوري

الفتح في صدارة قائمة مميزة

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
الفتح في صدارة قائمة مميزة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لتحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد الخليج.

الخليج ضيفًا على النموذجي

ويلعب الفتح ضد الخليج على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

الفتح
لاعبو النموذجي – المصدر spl

وقبل مواجهة اليوم، يحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

رقم مميز لـ الفتح

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أكثر الفرق في دوري روشن السعودي هذا الموسم في تحويل التسديدات إلى أهداف بنسبة 15%، فيما يُعتبر الخليج الأقل بنسبة وصلت إلى 7.5%.

الفتح
لاعبو النموذجي – المصدر spl

كما يُقدم النموذجي أداء مميزًا في مباريات الفتح ضد الخليج، حيث سبق وتقابلا 7 مرات في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر لقاء واحد، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج هو الأقل نسبة في جمع النقاط من خارج ملعبه في دوري روشن السعودي بمعدل 18%.، فيما حصد النموذجي نقاطه الـ32 بالتساوي بين مبارياته داخل الأرض وخارجها.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub
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