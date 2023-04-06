الفتح في صدارة قائمة مميزة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لتحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد الخليج.

الخليج ضيفًا على النموذجي

ويلعب الفتح ضد الخليج على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

رقم مميز لـ الفتح

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أكثر الفرق في دوري روشن السعودي هذا الموسم في تحويل التسديدات إلى أهداف بنسبة 15%، فيما يُعتبر الخليج الأقل بنسبة وصلت إلى 7.5%.

كما يُقدم النموذجي أداء مميزًا في مباريات الفتح ضد الخليج، حيث سبق وتقابلا 7 مرات في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر لقاء واحد، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج هو الأقل نسبة في جمع النقاط من خارج ملعبه في دوري روشن السعودي بمعدل 18%.، فيما حصد النموذجي نقاطه الـ32 بالتساوي بين مبارياته داخل الأرض وخارجها.