الفتح والوحدة يرتضيان التعادل

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انتهت مباراة الفتح والوحدة- قبل قليل- بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
التعادل الإيجابي (1-1) يحسم مواجهة الفتح والوحدة ⚽️⚽️
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️
#الفتح_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/xk96mQttZq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 28, 2023
وكان الإسباني كريستيان تيلو افتتح التسجيل لنادي الفتح في الدقيقة الـ13 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح المغربي فيصل فجر في إحراز هدف التعادل لفرسان مكة في الدقيقة الـ64 من ركلة جزاء.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الفتح 39 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد فرسان مكة، 23 نقطة في المركز الـ13 في ترتيب دوري روشن.