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الفتح والوحدة يرتضيان التعادل

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
الفتح والوحدة يرتضيان التعادل
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الفتح والوحدة- قبل قليل- بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الإسباني كريستيان تيلو افتتح التسجيل لنادي الفتح في الدقيقة الـ13 من الشوط الأول.

الفتح ضد الوحدة

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح المغربي فيصل فجر في إحراز هدف التعادل لفرسان مكة في الدقيقة الـ64 من ركلة جزاء.

الوحدة والفتح - 23

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفتح 39 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد فرسان مكة، 23 نقطة في المركز الـ13 في ترتيب دوري روشن.

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