الفتح يؤزم وضع الخليج في دوري روشن بثنائية

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح فوزًا ثمينًا على نادي الخليج بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
بثنائية.. #الفتح يصل للنقطة الـ35 سادسًا للترتيب🔝
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#الفتح_الخليج | #SSC pic.twitter.com/k3CVKizAZz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 6, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث شهدت الدقيقة الـ26، إهدار النموذجي فرصة هدف محقق حيث ظلت النتيجة على حالها وهي التعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم المغربي مراد باتنا بالهدف الأول للنموذجي في الدقيقة الـ66، بمهارة فردية مميزة بعد مراوغة أحد لاعبي الخليج ليُسكن الكرة في شباك الخليج ببراعة.
وعند حلول الدقيقة الـ92، تمكن فراس البريكان من تسجيل الهدف الثاني للنموذجي، ليحصد النموذجي النقاط الثلاث ويصبح رصيده 35 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة في المركز “الـ15” قبل الأخير في ترتيب دوري روشن.