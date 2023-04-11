الفتح يتقدم للمركز الخامس بثلاثية ضد الرائد

انتهت، منذ قليل، مباراة الرائد ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، بتحقيق النموذجي لفوز كبير بثلاثة أهداف دون رد.

تأخر الرائد ضد الفتح

وانطلقت مباراة الرائد ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى.

ونجح مراد باتنا في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 37، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، وسط تألق كبير من لاعبي الدفاع.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق الريداوي بابلو سانتوس بعد تدخله على فراس البريكان، قبل أن يسجل البريكان من الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتأخر الرائد ضد الفتح بهدفين.

باتنا يهز الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل النموذجي الضغط، واستغل النقص العددي، ونجح مراد باتنا في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 53 من هجمة مرتدة سريعة.

واستمرت المحاولات وسط هدوء نسبي، وتألق كبير من لاعبي الدفاع، لتنتهي أحداث المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الرائد بهدفين دون رد.

وتقدم النموذجي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 26 نقطة في المركز العاشر.