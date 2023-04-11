Icon

الأهلي بطلًا لكأس مصر للمرة الـ38 Icon اتساع رقعة العنف وإعلان الطوارئ في دارفور بالسودان Icon السديس: تبرع الملك سلمان وولي العهد تشجيع لقيم البر وتعظيم للعمل الخيري Icon مقتل شخص وإغلاق جميع الطرق في أوريغون الأمريكية Icon الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ وخليص والقريات Icon فوز قاتل لـ الأهلي ضد العين Icon وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان القابضة Icon ضمك والعدالة يكتفيان بالتعادل Icon التعليم عبر مدرستي اليوم في بلقرن والبشائر وخيبر Icon الفتح يتقدم للمركز الخامس بثلاثية ضد الرائد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ23

الفتح يتقدم للمركز الخامس بثلاثية ضد الرائد

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
الفتح يتقدم للمركز الخامس بثلاثية ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة الرائد ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، بتحقيق النموذجي لفوز كبير بثلاثة أهداف دون رد.

تأخر الرائد ضد الفتح

وانطلقت مباراة الرائد ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى.

الرائد ضد الفتح
جانب من المباراة – المصدر @FatehClub

ونجح مراد باتنا في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 37، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، وسط تألق كبير من لاعبي الدفاع.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق الريداوي بابلو سانتوس بعد تدخله على فراس البريكان، قبل أن يسجل البريكان من الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتأخر الرائد ضد الفتح بهدفين.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @SPL

باتنا يهز الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل النموذجي الضغط، واستغل النقص العددي، ونجح مراد باتنا في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 53 من هجمة مرتدة سريعة.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @SPL

واستمرت المحاولات وسط هدوء نسبي، وتألق كبير من لاعبي الدفاع، لتنتهي أحداث المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الرائد بهدفين دون رد.

وتقدم النموذجي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 26 نقطة في المركز العاشر.

الرائد والفتح
جانب من المباراة – المصدر @FatehClub
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف الرعدية
السعودية اليوم

تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف...

السعودية اليوم
طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله
غرائب

طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله

غرائب
إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم التربوية بجامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم...

السعودية اليوم
تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم الشخصية
حصاد اليوم

تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم...

حصاد اليوم
تسجيل 4000 مخالفة للوائح الغطاء النباتي واستعادة 36 ألف م3 من الحطب
السعودية اليوم

تسجيل 4000 مخالفة للوائح الغطاء النباتي واستعادة...

السعودية اليوم
جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع بمكة والمدينة المنورة
السعودية اليوم

جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع...

السعودية اليوم
موعد مباراة السعودية وبوليفيا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة السعودية وبوليفيا والقنوات الناقلة

الرياضة
أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان
السعودية اليوم

أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

السعودية اليوم