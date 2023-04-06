الفتح يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواصلة تألقه ضد الخليج، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

النموذجي يستضيف الخليج

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الخليج، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الفتح ضد الخليج

وسبق أن لعب الفتح ضد الخليج 7 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوق النموذجي، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر لقاء واحد، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 10 مرات، وتعادل مرتين وخسر 9 مرات، ونجح في تسجيل 35 هدفًا، واهتزت شباكه 30 مرة.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من تراجع النتائج في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث فاز 5 مرات وتعادل مرتين، وخسر 14 مرة، وأحرز 15 هدفًا، واهتزت شباكه 33 مرة.