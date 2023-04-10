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ضمن منافسات دوري روشن

الفتح يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
الفتح يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواصلة تفوقه أمام الرائد، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم في دوري روشن السعودي.

الرائد يستضيف النموذجي

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الفتح، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

الفتح
لاعبو النموذجي – المصدر @SPL

الرائد ضد الفتح

وسبق أن لعب الرائد ضد الفتح 27 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المواجهات السابقة تفوق النموذجي، حيث حقق الفوز 12 مرة، مقابل 7 انتصارات للفريق الريداوي، وتعادلا 8 مرات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد قد فقد صموده أمام النموذجي في مباراة الدور الأول، وخسر بعد سلسلة من عدم الخسارة وصلت إلى 7 مباريات، ما يحفز لاعبيه للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز اليوم.

الفتح والرائد

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