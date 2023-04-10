الفتح يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواصلة تفوقه أمام الرائد، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم في دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الفتح، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز السادس برصيد 35 نقطة.
وسبق أن لعب الرائد ضد الفتح 27 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المواجهات السابقة تفوق النموذجي، حيث حقق الفوز 12 مرة، مقابل 7 انتصارات للفريق الريداوي، وتعادلا 8 مرات.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد قد فقد صموده أمام النموذجي في مباراة الدور الأول، وخسر بعد سلسلة من عدم الخسارة وصلت إلى 7 مباريات، ما يحفز لاعبيه للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز اليوم.