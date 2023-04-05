الفتح يُلاقي الخليج في دوري روشن غدًا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الخليج، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية لحصد الثلاث نقاط.

الفتح ضد الخليج

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الخليج، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الفريقان يسعيان للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الغد، بعد معاناته آخر مواجهتين بدوري روشن السعودي، حيث تعادل ضد أبها، وخسر بخماسية أمام الاتحاد.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في الابتعاد عن المراكز الأخيرة والبقاء وسط الكبار.