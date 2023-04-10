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ضمن منافسات الجولة الـ23

الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية ضد الرائد

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، بتقدم النموذجي بهدفين دون رد.

تأخر الرائد ضد الفتح

وانطلقت مباراة الرائد ضد الفتح المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى.

ونجح مراد باتنا في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 37، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، وسط تألق كبير من لاعبي الدفاع.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق الريداوي بابلو سانتوس بعد تدخله على فراس البريكان، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وتمكن فراس البريكان من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الرائد ضد الفتح بهدفين نظيفين.

الرائد ضد الفتح
نتيجة الشوط الأول – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl
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