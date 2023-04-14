الفرق بين حليب كامل الدسم وقليل الدسم

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، الفرق بين أنواع نسبة دهن الحليب، والحليب كامل الدسم وقليل الدسم.

التفريق ليس تجاريًا

وقالت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر، يوجد فرق بين أنواع نسبة دهن الحليب حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية السعودية -الحليب المبستر-، ولا صحة لما يتداول بأنه لا يوجد فرق بين الحليب كامل الدسم والحليب قليل الدسم والتفريق الحاصل بينهما هدفه تجاري.

فروق جوهرية

وبحسب هيئة الغذاء والدواء، يوجد فرق بين أنواع نسبة دهن الحليب حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية السعودية –الحليب المبستر- وتنص على أن تكون نسبة كل من دهن الحليب في أنواع حليب البقر المبستر كما يلي: