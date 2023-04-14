Icon

قرى في فرنسا تعاني من الجفاف وشح المياه Icon أنشيلوتي يستبعد نجمي ريال مدريد ضد قادش Icon الفرق بين حليب كامل الدسم وقليل الدسم Icon النصر يبدأ التفاوض مع مارسيلو غالاردو Icon انتقادات تطال زوجة رئيس وزراء بريطانيا بسبب حصد الملايين Icon الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة في السوق ذات خسائر 20% Icon بعوض النمر الآسيوي يفتك بجنوب فرنسا Icon قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة Icon مفاجأة صادمة من أشرف حكيمي لـ هبة عبوك Icon ولاية أمريكية تحظر السوشيال ميديا لمن دون 18 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا صحة بأن الهدف تجاري

الفرق بين حليب كامل الدسم وقليل الدسم

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
الفرق بين حليب كامل الدسم وقليل الدسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، الفرق بين أنواع نسبة دهن الحليب، والحليب كامل الدسم وقليل الدسم.

التفريق ليس تجاريًا

وقالت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر، يوجد فرق بين أنواع نسبة دهن الحليب حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية السعودية -الحليب المبستر-، ولا صحة لما يتداول بأنه لا يوجد فرق بين الحليب كامل الدسم والحليب قليل الدسم والتفريق الحاصل بينهما هدفه تجاري.

فروق جوهرية

وبحسب هيئة الغذاء والدواء، يوجد فرق بين أنواع نسبة دهن الحليب حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية السعودية –الحليب المبستر- وتنص على أن تكون نسبة كل من دهن الحليب في أنواع حليب البقر المبستر كما يلي:

  • حليب مبستر كامل الدسم: نسبة الدهن لا تقل عن 3%.
  • حليب مبتسر منزوع الدسم جزئيًا: نسبة الدهن من 1% – 2%.
  • حليب مبستر مقشود أي خالٍ من الدسم: لا تزيد نسبة الدهن به عن 0.05 %.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زراعة قوقعة لمريض فقد السمع لمدة 10 سنوات بجامعة القصيم
السعودية اليوم

زراعة قوقعة لمريض فقد السمع لمدة 10...

السعودية اليوم
خسارة الريال ضد فياريال بثلاثية
الرياضة

خسارة الريال ضد فياريال بثلاثية

الرياضة
الشريك زينة الموائد الرمضانية في المدينة المنورة
السعودية اليوم

الشريك زينة الموائد الرمضانية في المدينة المنورة

السعودية اليوم
نصائح للتغلب على مصاعب الصيام في أول أيام رمضان
السعودية اليوم

نصائح للتغلب على مصاعب الصيام في أول...

السعودية اليوم
رد ناري من نتنياهو بعد رفض بايدن مقابلته
تقارير

رد ناري من نتنياهو بعد رفض بايدن...

تقارير
الدوام عبر مدرستي اليوم في مدارس نجران
السعودية اليوم

الدوام عبر مدرستي اليوم في مدارس نجران

السعودية اليوم
السفير المعلمي: الدبلوماسية السعودية اليوم تمارس دورًا قياديًّا
السعودية اليوم

السفير المعلمي: الدبلوماسية السعودية اليوم تمارس دورًا...

السعودية اليوم
تركي الفيصل: المملكة اتخدت موقفًا حازمًا ضد إسرائيل على مدار العقود
السعودية اليوم

تركي الفيصل: المملكة اتخدت موقفًا حازمًا ضد...

السعودية اليوم