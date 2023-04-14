قرى في فرنسا تعاني من الجفاف وشح المياه أنشيلوتي يستبعد نجمي ريال مدريد ضد قادش الفرق بين حليب كامل الدسم وقليل الدسم النصر يبدأ التفاوض مع مارسيلو غالاردو انتقادات تطال زوجة رئيس وزراء بريطانيا بسبب حصد الملايين الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة في السوق ذات خسائر 20% بعوض النمر الآسيوي يفتك بجنوب فرنسا قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة مفاجأة صادمة من أشرف حكيمي لـ هبة عبوك ولاية أمريكية تحظر السوشيال ميديا لمن دون 18 عامًا
أوضحت هيئة الغذاء والدواء، الفرق بين أنواع نسبة دهن الحليب، والحليب كامل الدسم وقليل الدسم.
وقالت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر، يوجد فرق بين أنواع نسبة دهن الحليب حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية السعودية -الحليب المبستر-، ولا صحة لما يتداول بأنه لا يوجد فرق بين الحليب كامل الدسم والحليب قليل الدسم والتفريق الحاصل بينهما هدفه تجاري.
وبحسب هيئة الغذاء والدواء، يوجد فرق بين أنواع نسبة دهن الحليب حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية السعودية –الحليب المبستر- وتنص على أن تكون نسبة كل من دهن الحليب في أنواع حليب البقر المبستر كما يلي: