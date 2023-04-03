Icon

ظروف قاسية في طفولة الرزيزاء: لم يكن لديه ملابس شتوية Icon اغتيال مدون عسكري روسي بقنبلة داخل تمثال Icon أثمن هدية في حياة سعود بن محمد العبدالله Icon لاعب كرة قدم ينقذ طفلًا من الاحتراق داخل سيارة Icon هنري ردًّا على صافرات الاستهجان ضد ميسي: عليه العودة إلى برشلونة Icon رفض استئناف النصر حول احتجاجه على مشاركة كنو في الديربي ديسمبر الماضي Icon سيارة تطير في الهواء 20 مترًا بعد اصطدامها بحاجز Icon جستنيه يكشف مفاجأة مدوية بشأن اقتراب نجوم عالميين من الدوري السعودي Icon جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الحرام في طمأنينة ويسر Icon أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أشاد ببطولات منسوبي القوات المسلحة

الفريق الرويلي يتابع سير العمل في الوحدات المرابطة على الحدود الشمالية

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ صباحاً
الفريق الرويلي يتابع سير العمل في الوحدات المرابطة على الحدود الشمالية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود الشمالية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن خالد الجهني، وقائد قوة عرعر اللواء الركن عبدالله العصيمي، وقائد قوة طريف اللواء الركن عبدالحفيظ العتيبي.


واستمع معاليه إلى إيجاز من قادة قوتي عرعر وطريف، حول المهام والواجبات العملياتية، واطَّلع على سير العمل في الوحدات المرابطة.

والتقى معاليه منسوبي القوتين، ونقل لهم تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بمناسبة شهر رمضان المبارك.


وأشاد معالي رئيس هيئة الأركان العامة ببطولات منسوبي القوات المسلحة في الدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم. وفي ختام الجولة، شارك معاليه وجبة الإفطار مع الوحدات المشاركة في قوة طريف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم مكة: الدراسة عن بُعد غدًا
السعودية اليوم

تعليم مكة: الدراسة عن بُعد غدًا

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
تعليم الليث: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي
آخر الاخبار

تعليم الليث: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي

آخر الاخبار
تفاصيل اختراق حواسيب جامعة الملك سعود
السعودية اليوم

تفاصيل اختراق حواسيب جامعة الملك سعود

السعودية اليوم
فيصل بن بندر يعزي أسرة اللواء محمد السعد
أخبار رئيسية

فيصل بن بندر يعزي أسرة اللواء محمد...

أخبار رئيسية
فيصل بن مشعل يُكرم 40 فائزًا بجائزة صناعة المحتوى الرقمي
السعودية اليوم

فيصل بن مشعل يُكرم 40 فائزًا بجائزة...

السعودية اليوم
أمير الرياض: يوم العلم رمزية للدولة ووحدتها وشاهداً على ما تحقق طوال تاريخها
السعودية اليوم

أمير الرياض: يوم العلم رمزية للدولة ووحدتها...

السعودية اليوم
لحظة تدفق المياه والسيول في سد السلف بحائل
السعودية اليوم

لحظة تدفق المياه والسيول في سد السلف...

السعودية اليوم