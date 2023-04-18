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اطلع على نتائج اللقاءات في صنعاء في الفترة ما بين 17 إلى 22 رمضان

الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية يعقد لقاءً مع العليمي

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية يعقد لقاءً مع العليمي
المواطن - واس

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استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ومُبادرتها للسلام في اليمن التي أعلنت عنها العام 2021م، ووافقت عليها الحكومة اليمنية، وفي مواصلةٍ منها للبناء على الأجواء الإيجابية للهدنة الإنسانية الحالية مُنذ دخولها حيز النفاذ في تاريخ 2 أبريل 2022م، عقد الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، يوم الأحد 25 رمضان 1444هـ الموافق 16 أبريل 2023م؛ لقاءً مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي.

حل شامل ومستدام

ونقل السفير محمد آل جابر لفخامة الدكتور رشاد العليمي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها بأن تُكلّل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام في اليمن.

أبرز النتائج

وتخلّل اللقاء، اطلاع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على نتائج اللقاءات في صنعاء في الفترة ما بين 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023م، بمشاركة وفد من سلطنة عمان الشقيقة وما رافقها من أجواء إيجابية.

وثمّن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الجهود السعودية والعمانية، مّشيداً بالحرص على أهمية المُضي بالخطوات الانسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، بما في ذلك صرف المرتّبات وزيادة عدد الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي وفتح طرق تعز والطرق الأخرى ووقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وفق المرجعيات المُتّفق عليها وطنيًا ودوليًا وتحت إشراف الأمم المتحدة.

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