الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز

تفقد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، صالات الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وأقسام الجوازات في صالات العمرة وصالات الحج، وذلك للاطلاع على سير العمل ومتابعة أداء العاملين خلال قدوم ومغادرة المعتمرين والزوار.

وحثّ الفريق اليحيى منسوبي جوازات مطار الملك عبدالعزيز على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، مقدمًا شكره لهم على جهودهم وسرعة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بيسر وسهولة.