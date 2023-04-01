الفريك باللحمة أبرز عادات رمضان في غزة

بثت قناة “الحدث الإخبارية”، تقريرًا مصورًا عن أحد أزقة حي الشجاعية بغزة.

الفريكة باللحم

وفي التقرير، يقوم عم وليد وهو أحد أهالي الحي بطهو حساء الفريك باللحم للعام العاشر على التوالي بهدف توزيعها مجانًا على سكان الحي في رمضان.

وخلال التقرير، قال عم وليد: إحنا بنطبخها كل موسم في شهر رمضان، وبنوزع على الناس سواء محتاج أو مش محتاج”، لافتًا إلى أنه يشعر بالسعادة عندما يجد إقبالًا.