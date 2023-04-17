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هلال شوال سيمكث 24 دقيقة

الفلكي الخضيري يرد على مركز الفلك الدولي بشأن موعد عيد الفطر

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
الفلكي الخضيري يرد على مركز الفلك الدولي بشأن موعد عيد الفطر
المواطن - فريق التحرير

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رد عبدالله محمد الخضيري‏، ‏مستشار المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، على مركز الفلك الدولي بشأن رؤية هلال شهر شوال لهذا العام.

هلال شوال

وقال الخضيري في تغريدة على موقع تويتر: يمكث الهلال مساء الخميس 29 رمضان لعام 1444 الموافق 20 إبريل 2023م بعد الشمس في موقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير 24 دقيقة، ويتوقف رصد الهلال على عامل صفاء الجو، أما يوم الجمعة الأول من شوال حسابيًّا يمكث الهلال 85 دقيقة بعد غروب الشمس ويشاهد من داخل المدن.

مركز الفلك الدولي

يذكر أن مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة قال: إن رؤية هلال شهر شوال- عيد الفطر 1444هـ- هذا العام-، يوم الخميس 20 إبريل 2023م، غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي.

وأضاف أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالتلسكوب كذلك في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب إفريقيا ابتداء من ليبيا، إلا أن الرؤية تبقى صعبة جدًّا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق، وراصد محترف، وظروف جوية استثنائية، واجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يتوقع أن يرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفر الظروف سالفة الذكر.

عيد الفطر

ولفت إلى أنه باعتماد رؤية الهلال شرطًا لبدء الشهر، يكون عيد الفطر يوم السبت 22 إبريل، في حين أنه في مثل هذه الظروف، فإن بعض الأشخاص يتقدمون بالشهادة برؤية الهلال، بمثل وتقبل شهادتهم في بعض الدول، وبالتالي من المتوقع أن يكون العيد يوم الجمعة في العديد من دول العالم الإسلامي.

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