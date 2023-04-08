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ضمن منافسات دوري روشن

الفيحاء يسعى لاستعادة توازنه ضد النصر

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
الفيحاء يسعى لاستعادة توازنه ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد النصر.

مواجهة الغد

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد النصر، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق البرتقالي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

النصر ضد الفيحاء
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفيحاء يسعى للفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز ضد النصر، أملًا في تحقيق الفوز، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

الفيحاء
لاعبو الفريق الفيحاوي – المصدر spl

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات في دوري روشن السعودي، حيث خسر أمام الشباب بنتيجة 3\2، وبهدفين دون رد ضد الهلال، وتعادل في مباراة واحدة مع العدالة.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه، والحفاظ على سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، أملًا تعثر الاتحاد وخطف الصدارة منه.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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