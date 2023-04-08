الفيحاء يسعى لاستعادة توازنه ضد النصر

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد النصر.
ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد النصر، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق البرتقالي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز ضد النصر، أملًا في تحقيق الفوز، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.
وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات في دوري روشن السعودي، حيث خسر أمام الشباب بنتيجة 3\2، وبهدفين دون رد ضد الهلال، وتعادل في مباراة واحدة مع العدالة.
على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه، والحفاظ على سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، أملًا تعثر الاتحاد وخطف الصدارة منه.