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ضمن منافسات الدوري

الفيحاء يصعب مهمة الهلال

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
الفيحاء يصعب مهمة الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء للظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز على حساب الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر spl

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق البرتقالي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الفيحاء يتألق أمام الهلال

واتسمت اللقاءات الأخيرة لفريق الفيحاء ضد الهلال بالقوة والندية، ما يزيد من صعوبة مواجهة الغد، خاصة أن الزعيم يسعى لتحقيق الفوز في آخر مبارياته المؤجلة، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، في التتويج بلقب كأس الملك في الموسم الماضي بعد فوزه على الهلال، كما فاز عليه بهدف نظيف في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، فيما فاز الزعيم في لقاء الدور الأول بنتيجة 2\0.

ويأمل الفريق البرتقالي في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لحصد نقاط مباراة الغد والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة انتصاراته، بعد الفوز في مباراته المؤجلة ضد الخليج.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
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