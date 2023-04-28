الفيدرالي الأمريكي يقر بفشل التعامل مع أزمة بنك سيليكون فالي

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لشؤون الإشراف مايكل بار: إنه بعد فشل بنك سيليكون فالي، علينا تعزيز مهام الاحتياطي الفيدرالي في الإشراف والتنظيم بناء على ما تعلمناه.

الرقابة المصرفية

وجاءت تصريحات بار في بيان مرفق بالتقرير الذي أطلقه الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الجمعة، ودعا فيه إلى مزيد من الرقابة المصرفية، وأقر بإخفاقاته فيما يتعلق بانهيار بنك سيليكون فالي “إس في بي” الشهر الماضي.

وأضاف مايكل بار: إن إدارة “إس في بي” فشلت في إدارة المخاطر بشكل مناسب قبل الانهيار السريع للبنك، بينما فشل مشرفو الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ إجراءات قويّة بما يكفي بعد أن رصدوا مشكلات في البنك المتخصص في تمويل شركات التكنولوجيا.

من المعروف أن انهيار البنك في 10 مارس المنصرم، تسبّب بعد تحمله الكثير من مخاطر أسعار الفائدة، في ارتدادات طالت القطاع المصرفي برمّته، ما أدى إلى انهيار بنك أمريكي إقليمي آخر واستحواذ بنك “يو بي إس” السويسري على منافسه “كريدي سويس”.

ترحيب بالتقرير

من جانبه، صرّح مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي للصحفيين قبل إصدار التقرير بأن المراجعة ستكون بعيدة المدى وستنظر بشكل أوسع إلى قواعد الاحتياطي بشأن السيولة ورأس المال.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في بيان: إنه يرحب بتقرير بار و”النقد الذاتي” بشأن انهيار “إس في بي”.