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ضمن منافسات دوري يلو

الفيصلي يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الأهلي

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
الفيصلي يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد الفيصلي المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

تقدم الأهلي ضد الفيصلي

وبدأت مباراة الأهلي ضد الفيصلي التي أُقيمت على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة بشكل سريع، حيث ضغط الراقي بقوة، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة 18، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الراقي بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، نفذها الجزائري رياض بودبوز بنجاح عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي ضد الفيصلي بهدف دون رد.

الأهلي في دوري يلو
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA

تعادل قاتل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض عنابي سدير بحثًا عن تعديل النتيجة، وكاد ماريانو أن يهز الشباك عند الدقيقة 58، إلا أن الحارس محمد الربيعي تألق وتصدى لتسديدته.

وتألق حارس المرمى أحمد الكسار، وأنقذ فرصة مؤكدة من حسن العلي، قبل أن تتصدى العارضة لتسديدة من اللاعب ذاته عند الدقيقة 67، وسجل رياض بودبوز الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 82.

رياض بودبوز
بودبوز – المصدر @FDL_KSA

ونجح جمعة مسعود في تقليص الفارق عند الدقيقة 84 من رأسية مميزة، ومنح الهدف دفعة معنوية للاعبين، الذين ضغطوا بقوة، قبل أن يسجل إسماعيل عمر الهدف الثاني عند الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بتعادل الأهلي ضد الفيصلي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري يلو، فيما وصل رصيد عنابي سدير إلى 44 نقطة.

الأهلي والفيصلي
جانب من المباراة – المصدر @FDL_KSA
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