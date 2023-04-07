الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لتحسين نتائجه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتحقيق الفوز على مضيفه الساحل اليوم.
ويلعب الساحل ضد الفيصلي عند الساعة 9:20 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 من دوري يلو.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 21 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز السادس برصيد 39 نقطة، ولكنه خاض 24 لقاء.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لتحقيق الفوز اليوم، واستعادة توازنه في دوري يلو، أملًا في اقتحام المربع الذهبي مجددًا، ومصالحة جماهير الغاضبة من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.
وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق أي فوز بدوري يلو منذ 2 فبراير الماضي عندما فاز على الجبلين بنتيجة 2\1، وخسر بعد ذلك ضد هجر الأخدود والعروبة، وتعادل أمام القيصومة والخلود.
على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل في استغلال تراجع أداء عنابي سدير، وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، أملًا في الهروب من المراكز الأخيرة.