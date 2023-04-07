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خلال مواجهة الساحل اليوم

الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لتحسين نتائجه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتحقيق الفوز على مضيفه الساحل اليوم.

الساحل يستضيف عنابي سدير

ويلعب الساحل ضد الفيصلي عند الساعة 9:20 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 من دوري يلو.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 21 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز السادس برصيد 39 نقطة، ولكنه خاض 24 لقاء.

الفيصلي
لاعبو الفريق – المصدر @AlFaisaly

الفيصلي يسعى للفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لتحقيق الفوز اليوم، واستعادة توازنه في دوري يلو، أملًا في اقتحام المربع الذهبي مجددًا، ومصالحة جماهير الغاضبة من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

الفيصلي
لاعبو الفريق – المصدر @AlFaisaly

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق أي فوز بدوري يلو منذ 2 فبراير الماضي عندما فاز على الجبلين بنتيجة 2\1، وخسر بعد ذلك ضد هجر الأخدود والعروبة، وتعادل أمام القيصومة والخلود.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل في استغلال تراجع أداء عنابي سدير، وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، أملًا في الهروب من المراكز الأخيرة.

الفيصلي
لاعبو الفريق – المصدر @AlFaisaly
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