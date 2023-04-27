الفيصل عن حضور ولي العهد لنهائي الكأس: تشريف نعتز به

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أعرب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بحضور ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان لنهائي كأس الملك.
وقال وزير الرياضة، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رعاية نفخر بها.. وتشريف نعتز به.. ودعم مستمر يمنحنا المزيد من النجاح لقطاعنا الرياضي.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد”.
وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، ولي العهد لحضور نهائي كأس الملك وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
وكان الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس الملك بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بعدما أطاح بالنصر بهدف نظيف، ويطمح لمواصلة مفاجآته وحصد اللقب.