القائم بأعمال السفير الأمريكي تودع السعوديين: شكرًا على الكرم والحب

وجهت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في الرياض مارتينا سترونج، رسالة وداع إلى شركاء بلادها من المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة عملها في المملكة، والتي استمرت قرابة 5 أعوام.

القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في الرياض مارتينا سترونغ توجه رسالة الوداع إلى أصدقائنا وشركائنا السعوديين، بعد انتهاء فترة عملها في المملكة العربية السعودية والتي استمرت قرابة خمسة أعوام.#USAinKSA pic.twitter.com/dOu96JlAv9 — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) April 16, 2023

وقالت سترونج، خلال فيديو بثته السفارة الأمريكية في الرياض عبر موقع تويتر: لقد تشرفت بالعمل بجانب زملائنا السعوديين، حيث عملنا معًا على تعزيز العلاقات الأمريكية السعودية، التي بدأت منذ أكثر من ثمانية عقود.

أهداف مشتركة

وتابعت: تعمل بلادنا وقادتنا معًا لتعزيز أهدافنا المشتركة المتمثلة في تحقيق الأمن والازدهار لشعبينا.

واستطردت: زرت كل ركن من أركان المملكة وكلي اعتزاز بتراث بلدينا الذي يدعو للفخر.. في كل مكان كنت أذهب إليه وجدت حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة السعودية.

رؤية 2030

وأوضحت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، أنه مع انطلاق رؤية 2030 شرعت المملكة في تنفيذ تحول شامل ومدهش، مشيرة إلى أن ما تشهده في المملكة يعد بمثابة تحول تاريخي بحق من حيث نطاقه وتسارعه.

وأكملت: نرى شراكات وفرص عمل جديدة وغير مسبوقة عبر جميع أنحاء المملكة.. اليوم يعمل السعوديون والأمريكيون معًا ويتعلمون معًا ويجرون الأبحاث معًا عبر جميع القطاعات، ويتعاونون أيضًا في تقديم الحفلات الموسيقية والأفلام والمسابقات الرياضية.

واختتمت بالعربية: شكرًا جزيلًا، على استضافتي وعائلتي بهذا الكرم والحب، سأعتز دائمًا بالوقت الذي قضيته هنا في المملكة أتمني لكم جميعًا عيدًا مباركًا وأن تنعموا بصحة جيدة.