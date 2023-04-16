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تصاعد العنف سيؤدي لمزيد من التدهور

القاهرة تعرض الوساطة بين طرفي الصراع بالسودان

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
القاهرة تعرض الوساطة بين طرفي الصراع بالسودان
المواطن - فريق التحرير

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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، حول الاشتباكات الجارية على الساحة السودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

الوساطة المصرية

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم  الرئاسة المصرية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وقف إطلاق النار

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين وجها نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.

كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث إن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار، هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.

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