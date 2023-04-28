القبض على شخصين روجا القات في جازان

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قبضت شرطة محافظة هروب في منطقة جازان على مواطنين بحوزتهما نبات القات المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
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