القبض على شخصين روجا القات في جازان

قبضت شرطة محافظة هروب في منطقة جازان على مواطنين بحوزتهما نبات القات المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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