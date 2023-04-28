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تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص

القبض على شخصين روجا القات في جازان

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ مساءً
القبض على شخصين روجا القات في جازان
المواطن - واس

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قبضت شرطة محافظة هروب في منطقة جازان على مواطنين بحوزتهما نبات القات المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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