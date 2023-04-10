أبقار تتجول في الشوارع وتثير القلق بالمغرب القبض على شخص اعتدى على ذويه وامرأة في مكان عام بالمدينة المنورة فرحة غامرة لمعتمرتين مصريتين بالحرم المكي مقتل مصور تلفزيوني عراقي بعد سقوطه من جبل الدراسة عن بعد اليوم بمدارس العلا الشقيري مشيدًا بالحوكمة الإلكترونية: نحن في نعمة بالسعودية وصول وفد سعودي عماني مشترك إلى صنعاء تحذير أمريكي من تكرار هجمات 11 سبتمبر انفجار لغم لداعش يودي بحياة 6 سوريين القنوات الناقلة لـ مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على رجل؛ لاعتدائه على ذويه وامرأة في مكان عام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.
وبحسب ما ذكر الأمن العام عبر تويتر، جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا تضمن معلومات غير صحيحة بذلك، ومخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.