القبض على شخص اعتدى على ذويه وامرأة في مكان عام بالمدينة المنورة

قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على رجل؛ لاعتدائه على ذويه وامرأة في مكان عام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وبحسب ما ذكر الأمن العام عبر تويتر، جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا تضمن معلومات غير صحيحة بذلك، ومخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.