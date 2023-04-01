القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة بـ القصيم

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم، لترويجه وعرضه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.