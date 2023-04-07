القبض على شخص بـ الطائف بحوزته مواد مخدرة

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على مواطن بحوزته 94 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وكيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
من جانب آخر، قبضت شرطة منطقة الرياض على 168 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، 81 من الجنسية البنجلاديشية و29 من الجنسية الباكستانية و27 من الجنسية اليمنية، و18 من الجنسية الهندية، و6 من الجنسية السودانية، و3 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية الإثيوبية، و2 من الجنسيتين السيريلانكية والأوغندية.
وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.